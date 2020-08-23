Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа

23.08.2020 17:00

ОВЕН Эта неделя заставит многих из вас приступить к новым делам и планам. Для рожденных в марте время для этого самое подходящее! Осталось проследить, чтобы планы были реальными, а награды, которые вы ... подробнее →

Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса

23.08.2020 15:00

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в ... подробнее →

Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной

23.08.2020 13:00

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин во время поездки в Седово ответил на вопрос об открытии так называемой "границы" ОРДО с оккупированной частью Луганской области, сообщает Трибун . "Ситуация в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа

23.08.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →

Немецкие ученые организовали "коронавирусный" концерт

23.08.2020 10:00

Немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета в субботу, 22 августа, организовали в Лейпциге экспериментальный поп-концерт с более чем 1400 зрителей для исследования распространения COVID-19, ... подробнее →

В Киеве подняли самый большой флаг Украины (ВИДЕО)

23.08.2020 09:00

В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает LIGA.net . Как отмечается, проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов. Высота ... подробнее →

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