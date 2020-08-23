Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 23.08.2020 17:00 ОВЕН Эта неделя заставит многих из вас приступить к новым делам и планам. Для рожденных в марте время для этого самое подходящее! Осталось проследить, чтобы планы были реальными, а награды, которые вы ... подробнее →

Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса 23.08.2020 15:00 Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в ... подробнее →