Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа23.08.2020 17:00
ОВЕН Эта неделя заставит многих из вас приступить к новым делам и планам. Для рожденных в марте время для этого самое подходящее! Осталось проследить, чтобы планы были реальными, а награды, которые вы ... подробнее →
Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса23.08.2020 15:00
Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в ... подробнее →
Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной23.08.2020 13:00
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин во время поездки в Седово ответил на вопрос об открытии так называемой "границы" ОРДО с оккупированной частью Луганской области, сообщает Трибун . "Ситуация в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа23.08.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →
Немецкие ученые организовали "коронавирусный" концерт23.08.2020 10:00
Немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета в субботу, 22 августа, организовали в Лейпциге экспериментальный поп-концерт с более чем 1400 зрителей для исследования распространения COVID-19, ... подробнее →
В Киеве подняли самый большой флаг Украины (ВИДЕО)23.08.2020 09:00
В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает LIGA.net . Как отмечается, проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов. Высота ... подробнее →
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