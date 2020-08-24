Украина отменила самоизоляцию для приезжих из РФ24.08.2020 17:00
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зоны. Среди прочих, в зеленую зону попала и Россия, сообщает NewsUA.RU . Таким образом, при въезде в Украину со ... подробнее →
Белорусский рокер Михалок стал заслуженным артистом Украины24.08.2020 15:00
Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" (позднее "Ляпис 98") стал заслуженным артистом Украины, сообщает Радио Свобода . Награду ... подробнее →
Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции24.08.2020 13:00
Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает Ольга ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа24.08.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила в понедельник, 24 августа, пресс-служба Минздрава . Днем ранее было 1987 случаев. А до этого три дня подряд более 2000. В ... подробнее →
Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО24.08.2020 10:00
23 августа, инициативная группа граждан отправила поздавление с Днем государственного флага жителям неподконтрольной территории, сообщает 0629 . 50 шаров желто-синего цвета, символизирующие флаг ... подробнее →
"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов (ВИДЕО)24.08.2020 09:00
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне на стадионе Да Луш, сообщает Корреспондент.net . Единственный гол в этой игре был забит на 59-й ... подробнее →
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