Украина отменила самоизоляцию для приезжих из РФ 24.08.2020 17:00 Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зоны. Среди прочих, в зеленую зону попала и Россия, сообщает NewsUA.RU . Таким образом, при въезде в Украину со ... подробнее →

Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции 24.08.2020 13:00 Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает Ольга ... подробнее →