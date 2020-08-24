Украина отменила самоизоляцию для приезжих из РФ

24.08.2020 17:00

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зоны. Среди прочих, в зеленую зону попала и Россия, сообщает NewsUA.RU . Таким образом, при въезде в Украину со ... подробнее →

Белорусский рокер Михалок стал заслуженным артистом Украины

24.08.2020 15:00

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" (позднее "Ляпис 98") стал заслуженным артистом Украины, сообщает Радио Свобода . Награду ... подробнее →

Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции

24.08.2020 13:00

Беларусская оппозиция заявляет о начале подготовки к референдуму об изменениях в Конституцию и процедуру отзыва депутатов парламента и местных советов, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает Ольга ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа

24.08.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса, сообщила в понедельник, 24 августа, пресс-служба Минздрава . Днем ранее было 1987 случаев. А до этого три дня подряд более 2000. В ... подробнее →

Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО

24.08.2020 10:00

23 августа, инициативная группа граждан отправила поздавление с Днем государственного флага жителям неподконтрольной территории, сообщает 0629 . 50 шаров желто-синего цвета, символизирующие флаг ... подробнее →

"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов (ВИДЕО)

24.08.2020 09:00

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне на стадионе Да Луш, сообщает Корреспондент.net . Единственный гол в этой игре был забит на 59-й ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх