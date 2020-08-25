Минздрав утвердил новые правила обучения в школах

25.08.2020 18:00

Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях.  Как рассказал глава МОЗ Максим Степанов, эти правила были проработаны ... подробнее →

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится

25.08.2020 17:00

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ . "Встреча ... подробнее →

Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"

25.08.2020 16:00

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью ... подробнее →

В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера

25.08.2020 15:00

Концерт российских "звезд", экс-солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадима Самойлова и Игоря (Гарика) Богомазов, а также коллектива «OPIUM PROJECT» ... подробнее →

Рада повысила "минималку" до пяти тысяч гривен

25.08.2020 14:00

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, по инициативе президента повысила минимальную зарплату до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Такое решение поддержали 326 народных ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа

25.08.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, передает Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»

25.08.2020 12:00

Бюст боевика Михаила Толстых («Гиви») был открыл сегодня в оккупированном Донецке в парке имени Ленинского Комсомола, сообщают СМИ сепаратистов. На церемонии открытия присутствовали "глава ... подробнее →

Букмекеры определили фаворита матча за Суперкубок Украины

25.08.2020 11:00

Сегодня, 25 августа, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» матч за Суперкубок Украины, сообщает Sport.ua . Букмекеры дают больше ... подробнее →

В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа

25.08.2020 10:00

24 августа, группировка «ДНР» на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ ... подробнее →

Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

25.08.2020 09:00

Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ . "Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой ... подробнее →

Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

25.08.2020 08:00

У российского оппозиционного политика Алексея Навального есть признаки отравления. Об этом заявили в берлинской клинике Charite, передает LIGA.net . "Клинические данные указывают на интоксикацию ... подробнее →

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