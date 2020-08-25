Концерт российских "звезд", экс-солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадима Самойлова и Игоря (Гарика) Богомазов, а также коллектива «OPIUM PROJECT» ... подробнее →

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью ... подробнее →

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ . "Встреча ... подробнее →

Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях. Как рассказал глава МОЗ Максим Степанов, эти правила были проработаны ... подробнее →

Рада повысила "минималку" до пяти тысяч гривен 25.08.2020 14:00 Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, по инициативе президента повысила минимальную зарплату до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Такое решение поддержали 326 народных ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа 25.08.2020 13:00 В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, передает Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →