Минздрав утвердил новые правила обучения в школах25.08.2020 18:00
Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях. Как рассказал глава МОЗ Максим Степанов, эти правила были проработаны ... подробнее →
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" 28 августа не состоится25.08.2020 17:00
Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится. Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ . "Встреча ... подробнее →
Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"25.08.2020 16:00
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук показал, как защищается от коронавируса с помощью ... подробнее →
В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера25.08.2020 15:00
Концерт российских "звезд", экс-солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадима Самойлова и Игоря (Гарика) Богомазов, а также коллектива «OPIUM PROJECT» ... подробнее →
Рада повысила "минималку" до пяти тысяч гривен25.08.2020 14:00
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, по инициативе президента повысила минимальную зарплату до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Такое решение поддержали 326 народных ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа25.08.2020 13:00
В Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения. При этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, передает Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →
В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»25.08.2020 12:00
Бюст боевика Михаила Толстых («Гиви») был открыл сегодня в оккупированном Донецке в парке имени Ленинского Комсомола, сообщают СМИ сепаратистов. На церемонии открытия присутствовали "глава ... подробнее →
Букмекеры определили фаворита матча за Суперкубок Украины25.08.2020 11:00
Сегодня, 25 августа, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» матч за Суперкубок Украины, сообщает Sport.ua . Букмекеры дают больше ... подробнее →
В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа25.08.2020 10:00
24 августа, группировка «ДНР» на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ ... подробнее →
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины25.08.2020 09:00
Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ . "Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой ... подробнее →
Немецкие врачи подтвердили отравление Навального25.08.2020 08:00
У российского оппозиционного политика Алексея Навального есть признаки отравления. Об этом заявили в берлинской клинике Charite, передает LIGA.net . "Клинические данные указывают на интоксикацию ... подробнее →
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