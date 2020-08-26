Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, установлен распоряжением "главы администрации" Луганска с 6.00 до 22.00 1 сентября с целью обеспечения общественного ... подробнее →

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года включительно, а также усилил ограничительные меры в "зеленых" зонах страны, сообщает сайт #Буквы . Так, по словам ... подробнее →

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус. Об этом сообщил ее коллега Евгений Кошевой, передает "112 Украина" . "За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, ... подробнее →

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру вывода АО АКБ "АРКАДА" с рынка. Об этом сказано в пресс-релизе ФГВФЛ, передает LIGA.net . Уполномоченным ... подробнее →

Нардеп рассказал о состоянии Юлии Тимошенко 26.08.2020 13:00 Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом , находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявил в эфире ... подробнее →