В банк "Аркада" введена временная администрация26.08.2020 18:00
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру вывода АО АКБ "АРКАДА" с рынка. Об этом сказано в пресс-релизе ФГВФЛ, передает LIGA.net . Уполномоченным ... подробнее →
Звезда студии "Квартал 95" заболела коронавирусной инфекцией26.08.2020 17:00
У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус. Об этом сообщил ее коллега Евгений Кошевой, передает "112 Украина" . "За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, ... подробнее →
Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября26.08.2020 16:00
Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года включительно, а также усилил ограничительные меры в "зеленых" зонах страны, сообщает сайт #Буквы . Так, по словам ... подробнее →
В "ЛНР" запретили продажу алкоголя в День знаний26.08.2020 15:00
Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, установлен распоряжением "главы администрации" Луганска с 6.00 до 22.00 1 сентября с целью обеспечения общественного ... подробнее →
Ермак назвал новую дату встречи советников "нормандской четверки"26.08.2020 14:00
Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ . "Сегодня ... подробнее →
Нардеп рассказал о состоянии Юлии Тимошенко26.08.2020 13:00
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом , находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявил в эфире ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа26.08.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 1670 человек. Таким образом общее количество больных уже превысило 110 тысяч, сообщает МОЗ . Так, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние ... подробнее →
Байден пообещал военную и экономическую помощь Украине в случае победы на выборах26.08.2020 11:00
В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружения, передает Голос Америки . Такая инициатива содержится в ... подробнее →
C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ26.08.2020 10:00
"Правительство" "ЛНР" приняло решение о предельной величине увеличения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2020 года, сообщает Cxid.info . Так, максимальная величина роста ... подробнее →
В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-1926.08.2020 09:00
Ограничения на взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в "ДНР" отменены с 25 августа. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина № 292, сообщают местные СМИ. ... подробнее →
"Динамо" в девятый раз завоевало Суперкубок Украины (ВИДЕО)26.08.2020 08:00
25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины, в котором сыграли "Шахтер" и "Динамо", информирует Цензор.НЕТ . Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:1. ... подробнее →
- В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко15:00
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе13:00
- Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области12:00
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан11:00
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса10:00
- ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа09:00
- В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия16:00
- С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии17:00
- Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси16:00
- В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко15:00
- Киевское "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов - 2020/2114:00
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе13:00
- Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области12:00
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа10:00
- Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию09:00
- В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек08:00
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- «ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ
- В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"
- В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
- С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе