В банк "Аркада" введена временная администрация

26.08.2020 18:00

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру вывода АО АКБ "АРКАДА" с рынка. Об этом сказано в пресс-релизе ФГВФЛ, передает LIGA.net . Уполномоченным ... подробнее →

Звезда студии "Квартал 95" заболела коронавирусной инфекцией

26.08.2020 17:00

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус. Об этом сообщил ее коллега Евгений Кошевой, передает "112 Украина" . "За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, ... подробнее →

Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября

26.08.2020 16:00

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года включительно, а также усилил ограничительные меры в "зеленых" зонах страны, сообщает сайт #Буквы . Так, по словам ... подробнее →

В "ЛНР" запретили продажу алкоголя в День знаний

26.08.2020 15:00

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, установлен распоряжением "главы администрации" Луганска с 6.00 до 22.00 1 сентября с  целью обеспечения общественного ... подробнее →

Ермак назвал новую дату встречи советников "нормандской четверки"

26.08.2020 14:00

Встречу советников глав стран-участниц "нормандского формата" планируют провести до 10 сентября. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ . "Сегодня ... подробнее →

Нардеп рассказал о состоянии Юлии Тимошенко

26.08.2020 13:00

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом , находится в критическом состоянии, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявил в эфире ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа

26.08.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 1670 человек. Таким образом общее количество больных уже превысило 110 тысяч, сообщает МОЗ . Так, из 110 085 больных COVID-19 в Украине за последние ... подробнее →

Байден пообещал военную и экономическую помощь Украине в случае победы на выборах

26.08.2020 11:00

В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружения, передает Голос Америки . Такая инициатива содержится в ... подробнее →

C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ

26.08.2020 10:00

"Правительство" "ЛНР" приняло решение о предельной величине увеличения тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября 2020 года, сообщает Cxid.info . Так, максимальная величина роста ... подробнее →

В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19

26.08.2020 09:00

Ограничения на взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в "ДНР" отменены с 25 августа. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина № 292, сообщают местные СМИ. ... подробнее →

"Динамо" в девятый раз завоевало Суперкубок Украины (ВИДЕО)

26.08.2020 08:00

25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел матч за Суперкубок Украины, в котором сыграли "Шахтер" и "Динамо", информирует Цензор.НЕТ . Матч завершился победой киевского "Динамо" со счетом 3:1. ... подробнее →

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