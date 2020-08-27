В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19 27.08.2020 16:00 Сорок шесть новых случаев COVID-19 диагностировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "минздраве республики". В "ведомстве" также уточнили, что обнаружили короеавирус у четырех человек, ... подробнее →

Нафтогаз повысил цены на бытовой газ сразу на 45% 27.08.2020 15:00 Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%, сообщается на сайте компании в четверг, 27 августа, передает Корреспондент.net . Так, цена газа в рамках пакета "Месячный"с ... подробнее →