СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием27.08.2020 17:00
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Корреспондент.net . Арсенал, ... подробнее →
В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1927.08.2020 16:00
Сорок шесть новых случаев COVID-19 диагностировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "минздраве республики". В "ведомстве" также уточнили, что обнаружили короеавирус у четырех человек, ... подробнее →
Нафтогаз повысил цены на бытовой газ сразу на 45%27.08.2020 15:00
Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%, сообщается на сайте компании в четверг, 27 августа, передает Корреспондент.net . Так, цена газа в рамках пакета "Месячный"с ... подробнее →
8 сентября в Донецке выступит Григорий Лепс27.08.2020 14:00
Российский певец Григорий Лепс, которому запрещен въезд в Украину, 8 сентября выступит с концертом в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе "Русского центра". В РЦ ... подробнее →
На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России27.08.2020 13:00
На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыл девяносто восьмой "гуманитарный конвой" из России, сообщает "ДС" . В "ДНР" заявили, что в настоящий момент идет разгрузка на одном из ... подробнее →
В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов27.08.2020 12:00
"Минобрнауки ДНР" рассматривает возможность за счет привлечения студентов-педагогов решить проблему нехватки кадров в сфере школьного образования. Об этом заявил "министр образования и науки" Михаил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 августа27.08.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса. Таким образом общее число заразившихся в стране превысило 112 тысяч. Такие данные по состоянию на утро четверга, 27 ... подробнее →
Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине27.08.2020 10:00
Кабинет министров утвердил проект распоряжения об оказании денежной помощи для преодоления последствий пожаров в Луганской области, передает Трибун . Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан на ... подробнее →
В "Борисполе" установили систему температурного контроля за 1 млн евро27.08.2020 09:00
Евросоюз подарил украинским пограничникам автоматическую систему температурного контроля стоимостью 1 млн евро. Ее установили в аэропорту "Борисполь". Система измеряет температуру у прибывающих в ... подробнее →
Кабмин снял ограничения на админгранице с оккупированным Крымом27.08.2020 08:00
26 августа Кабмин принял решение отменить ограничения на админгранице с оккупированным Крымом, которые ввели в начале августа из-за пандемии коронавируса, сообщает УП . Согласно решению Кабмина, ... подробнее →
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