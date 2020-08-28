Завтра в Украину возвращается жара28.08.2020 17:00
В Украине на выходных, 29-30 августа, во всех регионах будет наблюдаться жаркая погода. Местами столбик термометра покажет до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 28 августа, ... подробнее →
В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия28.08.2020 16:00
По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook, ... подробнее →
В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"28.08.2020 15:00
Трамвай "Я – Донецкий", произведенный в ДНР, вышел сегодня на маршрут №1, связывающий Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал. Церемония торжественного принятия машины в ... подробнее →
Топ производителей детских колясок28.08.2020 14:30
Производство товаров для малышей — одно из наиболее популярных направлений: многие компании работают уже несколько десятилетий, изготавливая игрушки, одежду и детские коляски. На самом деле, ... подробнее →
В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»28.08.2020 14:00
Сегодня ночью произошел пожар в супермаркете сети «Геркулес Молоко», который находится в Ворошиловском районе Донецка в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в ... подробнее →
В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски28.08.2020 13:00
На всей территории Германии, кроме одного региона, вводят штраф в размере 50 евро за несоблюдение масочного режима, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Корреспондент.net . “В последние ... подробнее →
В Украине новый антирекорд по приросту COVID-1928.08.2020 12:00
В Украине зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 августа, приводит ... подробнее →
В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни28.08.2020 11:00
Оккупационные власти в так называемой «ДНР» ввели смертную казнь за совершение некоторых преступлений. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, ... подробнее →
"Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ28.08.2020 10:00
Предоставление ряда услуг физическим лицам будет приостановлено "ЦРБ ДНР" с 28 августа по 3 сентября в связи с переходом на российские банковские стандарты, сообщают местные СМИ. На период ... подробнее →
Украина на месяц закрыла границу для иностранцев28.08.2020 09:00
Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа. Запрет будет действовать месяц, а ввели его из-за обострения ситуации с коронавирусом, передает ... подробнее →
Кабмин ввел новое деление на карантинные зоны с 31 августа28.08.2020 08:00
С 31 августа в Украине обновится эпидемическое зонирование. Новое распределение областей и населенных пунктов по четырем зонам принято сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам ... подробнее →
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- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте
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