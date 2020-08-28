Завтра в Украину возвращается жара 28.08.2020 17:00 В Украине на выходных, 29-30 августа, во всех регионах будет наблюдаться жаркая погода. Местами столбик термометра покажет до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 28 августа, ... подробнее →

Топ производителей детских колясок 28.08.2020 14:30 Производство товаров для малышей — одно из наиболее популярных направлений: многие компании работают уже несколько десятилетий, изготавливая игрушки, одежду и детские коляски. На самом деле, ... подробнее →