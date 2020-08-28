Завтра в Украину возвращается жара

28.08.2020 17:00

В Украине на выходных, 29-30 августа, во всех регионах будет наблюдаться жаркая погода. Местами столбик термометра покажет до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 28 августа, ... подробнее →

В ОС рассказали о небоевых потерях боевиков на Донбассе за время перемирия

28.08.2020 16:00

По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook, ... подробнее →

В Донецке вышел на маршрут первый трамвай "сделанный в ДНР"

28.08.2020 15:00

Трамвай "Я – Донецкий", произведенный в ДНР, вышел сегодня на маршрут №1, связывающий Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал. Церемония торжественного принятия машины в ... подробнее →

Топ производителей детских колясок

28.08.2020 14:30

Производство товаров для малышей — одно из наиболее популярных направлений: многие компании работают уже несколько десятилетий, изготавливая игрушки, одежду и детские коляски. На самом деле, ... подробнее →

В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»

28.08.2020 14:00

Сегодня ночью произошел пожар в супермаркете сети «Геркулес Молоко», который находится в Ворошиловском районе Донецка в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в ... подробнее →

В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски

28.08.2020 13:00

На всей территории Германии, кроме одного региона, вводят штраф в размере 50 евро за несоблюдение масочного режима, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Корреспондент.net . “В последние ... подробнее →

В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19

28.08.2020 12:00

В Украине зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 августа, приводит ... подробнее →

В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни

28.08.2020 11:00

Оккупационные власти в так называемой «ДНР» ввели смертную казнь за совершение некоторых преступлений. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, ... подробнее →

"Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ

28.08.2020 10:00

Предоставление ряда услуг физическим лицам будет  приостановлено "ЦРБ ДНР" с 28 августа по 3 сентября в связи с переходом на российские банковские стандарты, сообщают местные СМИ. На период ... подробнее →

Украина на месяц закрыла границу для иностранцев

28.08.2020 09:00

Правительство решило закрыть украинскую границу для въезда иностранцев с полуночи 28 августа. Запрет будет действовать месяц, а ввели его из-за обострения ситуации с коронавирусом, передает ... подробнее →

Кабмин ввел новое деление на карантинные зоны с 31 августа

28.08.2020 08:00

С 31 августа в Украине обновится эпидемическое зонирование. Новое распределение областей и населенных пунктов по четырем зонам принято сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам ... подробнее →

Показано c 1 по 11 (из 11 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх