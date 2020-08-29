В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ 29.08.2020 17:00 Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии ... подробнее →

Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака 29.08.2020 13:00 Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший короля Т’Чаллы в фильме Marvel "Черная пантера", умер от рака в возрасте 42 лет, сообщает LIGA.net . В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой ... подробнее →