В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ29.08.2020 17:00
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии ... подробнее →
В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-1929.08.2020 15:00
В Украине по состоянию на утро субботы, 29 августа, зафиксированы 2 481 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии, сообщает МОЗ . ... подробнее →
Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака29.08.2020 13:00
Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший короля Т’Чаллы в фильме Marvel "Черная пантера", умер от рака в возрасте 42 лет, сообщает LIGA.net . В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой ... подробнее →
КСУ отменил ограничение зарплат чиновников29.08.2020 11:00
Конституционный суд признал незаконным ограничение высоких зарплат государственных служащих в период карантина, сообщает Корреспондент.net . Решение принято в ходе рассмотрения обращения судей ... подробнее →
«ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса29.08.2020 10:00
«ПриватБанк» рассылает клиентам, которые зарегистрированы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщения с требованием предоставить ... подробнее →
ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа29.08.2020 09:00
Вчера 28 августа, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения в обе стороны пересекли 344 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины . ... подробнее →
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