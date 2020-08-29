В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ

29.08.2020 17:00

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии ... подробнее →

В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-19

29.08.2020 15:00

В Украине по состоянию на утро субботы, 29 августа, зафиксированы 2 481 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии, сообщает МОЗ . ... подробнее →

Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака

29.08.2020 13:00

Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший короля Т’Чаллы в фильме Marvel "Черная пантера", умер от рака в возрасте 42 лет, сообщает LIGA.net . В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой ... подробнее →

КСУ отменил ограничение зарплат чиновников

29.08.2020 11:00

Конституционный суд признал незаконным ограничение высоких зарплат государственных служащих в период карантина, сообщает Корреспондент.net . Решение принято в ходе рассмотрения обращения судей ... подробнее →

«ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса

29.08.2020 10:00

«ПриватБанк» рассылает клиентам, которые зарегистрированы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщения с требованием предоставить ... подробнее →

ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа

29.08.2020 09:00

Вчера 28 августа, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения в обе стороны пересекли 344 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины . ... подробнее →

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