Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 30.08.2020 17:00 ОВЕН На этой неделе Овнам марта хорошо бы всерьез заняться своим здоровьем. Не поленитесь наладить в первые две декады сентября подходящий для вас режим питания и выбрать комплекс упражнений. А если ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа 30.08.2020 13:00 В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает МОЗ . Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии ... подробнее →