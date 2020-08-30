Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября30.08.2020 17:00
ОВЕН На этой неделе Овнам марта хорошо бы всерьез заняться своим здоровьем. Не поленитесь наладить в первые две декады сентября подходящий для вас режим питания и выбрать комплекс упражнений. А если ... подробнее →
В Минске заметили "группу поддержки Лукашенко" из России30.08.2020 15:00
В центре Минска, где сегодня запланирован протестный Марш мира и независимости, замечены микроавтобусы с российскими номерами, из которых выходят люди с флагами РФ, "георгиевскими" и красно-зелеными ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа30.08.2020 13:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает МОЗ . Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии ... подробнее →
Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте30.08.2020 12:00
В День города и День шахтера во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке будет бесплатным проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе городской "администрации". Так, ... подробнее →
Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу30.08.2020 11:00
Первый заместитель Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо дать всей территории Донбасса, а не только ... подробнее →
В Кривом Роге открыли памятник погибшим под Иловайском30.08.2020 10:00
В Кривом Роге состоялась церемония открытия памятника погибшим в Иловайском котле на Донбассе. Об этом в субботу, 29 августа, сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из инициаторов создания ... подробнее →
Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5000 гривен30.08.2020 09:00
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "", согласно которому с 1 сентября минимальная зарплата составит 5000 ... подробнее →
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