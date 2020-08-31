С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии31.08.2020 17:00
В Украине с 1 сентября пенсиии станут выше для 1,6 млн человек, это связано с ростом минимальной зарплаты до 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси31.08.2020 16:00
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране. Он отметил, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, которыми хотят создать систему, не ... подробнее →
В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко31.08.2020 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке "руководство ДНР" возложило цветы к бюсту "первого избранного главы республики" Александра Захарченко на так называемой "Аллее героев" в парке имени Ленинского ... подробнее →
Киевское "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов - 2020/2131.08.2020 14:00
Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21. Своего соперника в первой игре новой кампании евротурнира получило киевское "Динамо", сообщает ТСН . ... подробнее →
С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе31.08.2020 13:00
В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний график работы. Кроме того, учитывая решение украинского ... подробнее →
Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области31.08.2020 12:00
Полицейские усиливают меры пропускного режима на территорию Донецкой области с целью недопущения увеличения случаев инфицирования COVID-19, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе, передает ... подробнее →
Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан31.08.2020 11:00
Пользователи соцсетей опубликовали ответы "штаба" ДНР на вопросы по пересечению линии разграничения: 1. Нужно ли разрешение штаба теперь на въезд в ДНР через РФ, с пропиской в ДНР? (раньше всем кто ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа31.08.2020 10:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 141 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 121 215. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →
Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию31.08.2020 09:00
Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ . Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После ... подробнее →
В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек31.08.2020 08:00
В ходе протестных выступлений в Минске, приуроченных ко дню рождения Александра Лукашенко, по данным МВД задержаны по меньшей мере 140 человек, сообщает Euronews . На очередную воскресную акцию под ... подробнее →
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