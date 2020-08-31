Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21. Своего соперника в первой игре новой кампании евротурнира получило киевское "Динамо", сообщает ТСН . ... подробнее →

В неподконтрольном Украине Донецке "руководство ДНР" возложило цветы к бюсту "первого избранного главы республики" Александра Захарченко на так называемой "Аллее героев" в парке имени Ленинского ... подробнее →

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране. Он отметил, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, которыми хотят создать систему, не ... подробнее →

В Украине с 1 сентября пенсиии станут выше для 1,6 млн человек, это связано с ростом минимальной зарплаты до 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе 31.08.2020 13:00 В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний график работы. Кроме того, учитывая решение украинского ... подробнее →

Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области 31.08.2020 12:00 Полицейские усиливают меры пропускного режима на территорию Донецкой области с целью недопущения увеличения случаев инфицирования COVID-19, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе, передает ... подробнее →

Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан 31.08.2020 11:00 Пользователи соцсетей опубликовали ответы "штаба" ДНР на вопросы по пересечению линии разграничения: 1. Нужно ли разрешение штаба теперь на въезд в ДНР через РФ, с пропиской в ДНР? (раньше всем кто ... подробнее →