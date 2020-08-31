С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии

31.08.2020 17:00

В Украине с 1 сентября пенсиии станут выше для 1,6 млн человек, это связано с ростом минимальной зарплаты до 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

Лукашенко согласился изменить Конституцию Беларуси

31.08.2020 16:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране. Он отметил, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, которыми хотят создать систему, не ... подробнее →

В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко

31.08.2020 15:00

В неподконтрольном Украине Донецке "руководство ДНР" возложило цветы к бюсту "первого избранного главы республики" Александра Захарченко на так называемой "Аллее героев" в парке имени Ленинского ... подробнее →

Киевское "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов - 2020/21

31.08.2020 14:00

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21. Своего соперника в первой игре новой кампании евротурнира получило киевское "Динамо", сообщает ТСН . ... подробнее →

С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе

31.08.2020 13:00

В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний график работы. Кроме того, учитывая решение украинского ... подробнее →

Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области

31.08.2020 12:00

Полицейские усиливают меры пропускного режима на территорию Донецкой области с целью недопущения увеличения случаев инфицирования COVID-19, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе, передает ... подробнее →

Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан

31.08.2020 11:00

Пользователи соцсетей опубликовали ответы "штаба" ДНР на вопросы по пересечению линии разграничения: 1. Нужно ли разрешение штаба теперь на въезд в ДНР через РФ, с пропиской в ДНР? (раньше всем кто ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа

31.08.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 141 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 121 215. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →

Китайские ученые заявили, что COVID-19 может распространяться через канализацию

31.08.2020 09:00

Китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы, сообщает Цензор.НЕТ . Еще в феврале ученые выдвигали версию о передаче COVID-19 через трубы. После ... подробнее →

В Минске в ходе Марша мира задержаны 140 человек

31.08.2020 08:00

В ходе протестных выступлений в Минске, приуроченных ко дню рождения Александра Лукашенко, по данным МВД задержаны по меньшей мере 140 человек, сообщает Euronews . На очередную воскресную акцию под ... подробнее →

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