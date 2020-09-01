Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду

01.09.2020 17:00

В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период в Донецке будут остановлены «Северный» и «Мушкетовский» водопроводные узлы, ... подробнее →

Вандалу, разбившему знак "Украина" в Станице Луганской, дали два года

01.09.2020 16:00

Беловодский районный суд Луганской области признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы жителя Станично-Луганского района, который разрушил знак "Украина" в Станице . Об этом сообщает ... подробнее →

В ОРЛО из-за коронавируса "закрыли" Славяносербск

01.09.2020 15:00

Оккупационная администрация ввела ограничение на передвижение транспорта, а также работу рынков и школ на территории Славяносербска, сообщает "Трибун" . В частности, так называемая "чрезвычайная ... подробнее →

В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка

01.09.2020 14:00

Передвижное отделение Ощадбанка в Донецкой области на этой неделе будет работать: 01.09 - в г.Авдеевка, ул. Коммунальная, 1 - с 09:30 до 15:00; 04.09 - в г.Авдеевка, ул. Соборная, 28 - с 09:30 до 15:00. подробнее →

31 августа через гумкоридор в Еленовке прошли более 300 человек

01.09.2020 13:00

Более 200 человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 31 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «За 31 ... подробнее →

В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО

01.09.2020 12:00

Прокуратура Ольховатского района взяла на контроль аварию с микроавтобусом, в которой погибли два человека и ещё пятеро попали в больницу. Все они – граждане "ДНР", сообщила пресс-служба ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября

01.09.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 088 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 123 303. Об этом сообщает Министерство здравоохранения во ... подробнее →

В двух областях зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

01.09.2020 10:00

В Одесской и Житомирской областях зафиксировали повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают представители местных властей, передает LIGA.net . В Одесской области повторное заражение ... подробнее →

Турция запустила в космос первую ракету-носитель собственного производства (ВИДЕО)

01.09.2020 09:00

Первая ракета-носитель турецкого производства успешно запущена на орбиту Земли в рамках проекта MUFS, реализуемого с 2018 года компанией ROKETSAN при поддержке Управления оборонной промышленности ... подробнее →

Фокина внесли в базу "Миротворца"

01.09.2020 08:00

Сайт "Миротворец" внес в базу информацию о бывшем премьер-министре страны, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине, сообщает Корреспондент.net . Политик назван ... подробнее →

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