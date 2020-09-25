В Google Maps появилась информация о зараженных COVID-19 районах 25.09.2020 17:00 Google Maps представила свой новый инструмент, который показывает важную информацию о случаях COVID-19 в районе, где находится пользователь, чтобы он мог принимать более обоснованные решения о том, ... подробнее →

Коронавирус лишил Краматорск Дня города 25.09.2020 16:00 В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с ростом количества больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook, передает УП . "Объективная реальность ... подробнее →