В Google Maps появилась информация о зараженных COVID-19 районах25.09.2020 17:00
Google Maps представила свой новый инструмент, который показывает важную информацию о случаях COVID-19 в районе, где находится пользователь, чтобы он мог принимать более обоснованные решения о том, ... подробнее →
Коронавирус лишил Краматорск Дня города25.09.2020 16:00
В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с ростом количества больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook, передает УП . "Объективная реальность ... подробнее →
Пользователи сообщили о глобальном сбое мессенджера Telegram25.09.2020 15:00
В пятницу, 25 сентября, пользователи всего мира сообщают о том, что у них перестал подключаться мессенджер Telegram. Сбой произошел около 13:40 по Киеву, передает СТРАНА . В частности, как показывает ... подробнее →
Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц25.09.2020 14:00
Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», сообщает Cxid.info . «В ... подробнее →
Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны25.09.2020 13:00
Пять городов и три района Донецкой области попали в перечень населенных пунктов с “желтым”, еще один город — с “оранжевым” уровнем эпидемической опасности COVID-19. Об ... подробнее →
В Бразилии заявили об отмене традиционного карнавала25.09.2020 12:00
Традиционное карнавальное шествие в Рио-де-Жанейро в феврале 2021 не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому решению пришла Независимая лига школ самбы, сообщает Громадское ... подробнее →
Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев25.09.2020 11:00
Так называемый "народный совет ДНР" в двух чтениях принял поправки в закон «О государственной дактилоскопической регистрации», обязав тем всех получающих республиканские паспорта проходить ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября25.09.2020 10:00
В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ... подробнее →
В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин миграционную службу25.09.2020 09:00
Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за обнаружения коронавируса у работников ГМС, сообщает Корреспондент.net . В сообщении говорится, что из-за вспышки заболевания ведомство не ... подробнее →
Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья25.09.2020 08:00
В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Строительство дополнительного ... подробнее →
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