В Google Maps появилась информация о зараженных COVID-19 районах

25.09.2020 17:00

Google Maps представила свой новый инструмент, который показывает важную информацию о случаях COVID-19 в районе, где находится пользователь, чтобы он мог принимать более обоснованные решения о том, ... подробнее →

Коронавирус лишил Краматорск Дня города

25.09.2020 16:00

В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с ростом количества больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook, передает УП . "Объективная реальность ... подробнее →

Пользователи сообщили о глобальном сбое мессенджера Telegram

25.09.2020 15:00

В пятницу, 25 сентября, пользователи всего мира сообщают о том, что у них перестал подключаться мессенджер Telegram. Сбой произошел около 13:40 по Киеву, передает СТРАНА . В частности, как показывает ... подробнее →

Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц

25.09.2020 14:00

Леонид Пасечник своим указом внес изменения в указ от 10 июня 2020 года «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», сообщает Cxid.info . «В ... подробнее →

Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны

25.09.2020 13:00

Пять городов и три района Донецкой области попали в перечень населенных пунктов с “желтым”, еще один город — с “оранжевым” уровнем эпидемической опасности COVID-19. Об ... подробнее →

В Бразилии заявили об отмене традиционного карнавала

25.09.2020 12:00

Традиционное карнавальное шествие в Рио-де-Жанейро в феврале 2021 не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции. К такому решению пришла Независимая лига школ самбы, сообщает Громадское ... подробнее →

Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев

25.09.2020 11:00

Так называемый "народный совет ДНР" в двух чтениях принял поправки в закон «О государственной дактилоскопической регистрации», обязав тем всех получающих республиканские паспорта проходить ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября

25.09.2020 10:00

В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ... подробнее →

В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин миграционную службу

25.09.2020 09:00

Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за обнаружения коронавируса у работников ГМС, сообщает Корреспондент.net . В сообщении говорится, что из-за вспышки заболевания ведомство не ... подробнее →

Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья

25.09.2020 08:00

В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Строительство дополнительного ... подробнее →

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