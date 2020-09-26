Зеленский объявил 26 сентября днем траура 26.09.2020 15:00 Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. "В связи с трагедией, которая ... подробнее →

В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки 26.09.2020 13:00 В Украине зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 3 833. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу, 26 сентября, данные МОЗ . Всего за время пандемии в Украине ... подробнее →