В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-2626.09.2020 17:00
Министерством обороны будет выплачено по 1,57 миллиона гривен в качестве единоразового пособия членам погибших военнослужащих в катастрофе АН-26. Выплаты гарантированы законом о социальной защите ... подробнее →
Зеленский объявил 26 сентября днем траура26.09.2020 15:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. "В связи с трагедией, которая ... подробнее →
В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки26.09.2020 13:00
В Украине зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 3 833. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу, 26 сентября, данные МОЗ . Всего за время пандемии в Украине ... подробнее →
В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю26.09.2020 11:00
В пресс-центре Госпогранслужбы Украины рассказали о результатах в работе КПВВ на линии разграничения за минувшую неделю. Отмечается, что со стороны подконтрольных территорий ежедневно работает три ... подробнее →
В Японии создали тест на предрасположенность к тяжелому течению COVID-1926.09.2020 10:00
Японские исследователи разработали особый анализ крови – систему раннего предупреждения о серьезных случаях COVID-19, которые в будущем потребуют госпитализации, сообщает LIGA.net . Ученые ... подробнее →
Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет26.09.2020 09:00
25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Он совершал учебно-тренировочный полет. По последним данным, на борту ... подробнее →
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