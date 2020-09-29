Через КПП «ДНР» «Еленовка» 28 сентября на выезд на подконтрольную Украине территорию проехали 11 автомобилей и проследовали 75 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает ... подробнее →

Пропускная способность строящегося контрольного пункта пропуска (КПП) через линию соприкосновения в районе Золотого составит 9000 человек и 70 легковых автомобилей в сутки. Об этом 29 сентября ... подробнее →

Сегодня, 29 сентября, Динамо примет на своем поле Гент в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает Football.ua . Киевляне одержали победу в выездной встрече с "буйволами" ... подробнее →

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном уровне утвердил протокол проведения матчей в условиях карантина, передает Укринформ . Как сообщает пресс-служба ассоциации, поединки могут ... подробнее →

30 сентября часть Донецка останется без воды 29.09.2020 13:00 В среду, 30 сентября, прекратится подача воды в два района Донецка и в Моспино. Об этом сообщает «городская администрация Донецка», передает Сайт города Донецка . С 8:00 30 сентября до ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября 29.09.2020 12:00 В Украине уже 204 932 случая коронавируса, из них накануне выявили 3627. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 29 сентября. При этом выздоровели уже 90 250 украинцев (накануне - 1797), ... подробнее →