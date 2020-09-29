УАФ утвердила протокол проведения матчей в условиях карантина29.09.2020 18:00
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном уровне утвердил протокол проведения матчей в условиях карантина, передает Укринформ . Как сообщает пресс-служба ассоциации, поединки могут ... подробнее →
Динамо — Гент: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов29.09.2020 17:00
Сегодня, 29 сентября, Динамо примет на своем поле Гент в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает Football.ua . Киевляне одержали победу в выездной встрече с "буйволами" ... подробнее →
В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья29.09.2020 16:00
Пропускная способность строящегося контрольного пункта пропуска (КПП) через линию соприкосновения в районе Золотого составит 9000 человек и 70 легковых автомобилей в сутки. Об этом 29 сентября ... подробнее →
В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября29.09.2020 15:00
Через КПП «ДНР» «Еленовка» 28 сентября на выезд на подконтрольную Украине территорию проехали 11 автомобилей и проследовали 75 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает ... подробнее →
Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину29.09.2020 14:00
Министерство здравоохранения Украины обратилось к ведущим фармацевтическим компаниям мира, которые находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом cказал глава ... подробнее →
30 сентября часть Донецка останется без воды29.09.2020 13:00
В среду, 30 сентября, прекратится подача воды в два района Донецка и в Моспино. Об этом сообщает «городская администрация Донецка», передает Сайт города Донецка . С 8:00 30 сентября до ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября29.09.2020 12:00
В Украине уже 204 932 случая коронавируса, из них накануне выявили 3627. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 29 сентября. При этом выздоровели уже 90 250 украинцев (накануне - 1797), ... подробнее →
В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ29.09.2020 11:00
Министерство здравоохранения "ЛНР" проинформировало о приостановке приема пациентов в Луганской городской поликлинике № 12 с 28 сентября по 11 октября включительно "в связи с проведением ... подробнее →
В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"29.09.2020 10:00
С 28 сентября на оккупированной территории, контролируемой «ДНР», документы на пересечение линии разграничения будут приниматься в дистанционном режиме, сообщает Gorlovka.ua . «В ... подробнее →
Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»29.09.2020 09:00
Вступившие в силу в "ЛНР" изменения в правилах пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская», у большинства луганчан вызвали вопрос, как понять фразу «не чаще одного ... подробнее →
Свидетель убийства протестующего в Минске бежал в Украину29.09.2020 08:00
Архитектор-дизайнер Вячеслав Смольский был вынужден уехать из Минска в Украину после того, как обратился в штаб оппозиционера Виктора Бабарико с предложением дать показания в качестве свидетеля по ... подробнее →
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