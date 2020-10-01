Составлен полный список симптомов COVID-1901.10.2020 17:00
В Великобритании составили единый список симптомов, указывающих на заражение коронавирусом. Об этом пишет Wales Online в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net . Члены группы Post Covid ... подробнее →
Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской01.10.2020 16:30
Пресс-служба Луганской областной государственной администрации опубликовала свежие фото и видео со сгоревшего КПВВ "Станица Луганская", который не работает из-за масштабного пожара и детонации ... подробнее →
Донбасс накрыла пыльная буря01.10.2020 16:00
Донецкую область накрыла пыльная буря. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Донецке, Константиновке, Краматорске и других населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Смесь пыли ... подробнее →
Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет01.10.2020 15:00
В ночь на 1 октября на 49-м году жизни из-за проблем с сердцем скончался бывший нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин. Об этом сообщил гендиректор "горняков" Сергей Палкин на своей странице в ... подробнее →
В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров01.10.2020 14:00
В "ЛНР" гарантировали неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил ... подробнее →
КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров01.10.2020 13:00
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская временно прекратил работу из-за распространения пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной ... подробнее →
В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки01.10.2020 12:00
Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд по коронавирусу. Кроме того, за сутки скончались более 60 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 1 октября. В Украине ... подробнее →
Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ01.10.2020 11:00
Дмитрий Ярош обратился к Владимиру Зеленскому с предложением своей кандидатуры на должность главы украинской делегации в ТКГ, сообщает ФОКУС . Бывший глава "Правого сектора" и народный депутат 8 ... подробнее →
"Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября01.10.2020 10:00
Государственный Ощадный банк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини . "Карточки ... подробнее →
Депутат ВР Зинкевич заболела COVID-19 повторно01.10.2020 09:00
Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич на своей странице в Фейсбук сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, хотя ранее уже болела ... подробнее →
Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине01.10.2020 08:00
В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты ... подробнее →
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