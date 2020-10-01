Составлен полный список симптомов COVID-19 01.10.2020 17:00 В Великобритании составили единый список симптомов, указывающих на заражение коронавирусом. Об этом пишет Wales Online в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net . Члены группы Post Covid ... подробнее →

Донбасс накрыла пыльная буря 01.10.2020 16:00 Донецкую область накрыла пыльная буря. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Донецке, Константиновке, Краматорске и других населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Смесь пыли ... подробнее →