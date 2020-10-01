Составлен полный список симптомов COVID-19

01.10.2020 17:00

В Великобритании составили единый список симптомов, указывающих на заражение коронавирусом. Об этом пишет Wales Online в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net . Члены группы Post Covid ... подробнее →

Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской

01.10.2020 16:30

Пресс-служба Луганской областной государственной администрации опубликовала свежие фото и видео со сгоревшего КПВВ "Станица Луганская", который не работает из-за масштабного пожара и детонации ... подробнее →

Донбасс накрыла пыльная буря

01.10.2020 16:00

Донецкую область накрыла пыльная буря. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Донецке, Константиновке, Краматорске и других населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Смесь пыли ... подробнее →

Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет

01.10.2020 15:00

В ночь на 1 октября на 49-м году жизни из-за проблем с сердцем скончался бывший нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин. Об этом сообщил гендиректор "горняков" Сергей Палкин на своей странице в ... подробнее →

В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров

01.10.2020 14:00

В "ЛНР" гарантировали неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявил ... подробнее →

КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров

01.10.2020 13:00

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская временно прекратил работу из-за распространения пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной ... подробнее →

В Украине снова больше 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки

01.10.2020 12:00

Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд по коронавирусу. Кроме того, за сутки скончались более 60 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 1 октября. В Украине ... подробнее →

Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ

01.10.2020 11:00

Дмитрий Ярош обратился к Владимиру Зеленскому с предложением своей кандидатуры на должность главы украинской делегации в ТКГ, сообщает ФОКУС . Бывший глава "Правого сектора" и народный депутат 8 ... подробнее →

"Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября

01.10.2020 10:00

Государственный Ощадный банк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини . "Карточки ... подробнее →

Депутат ВР Зинкевич заболела COVID-19 повторно

01.10.2020 09:00

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич на своей странице в Фейсбук сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, хотя ранее уже болела ... подробнее →

Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине

01.10.2020 08:00

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты ... подробнее →

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