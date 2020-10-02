Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса 02.10.2020 17:00 Шипы коронавируса SARS-CoV-2 видоизменяются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Великобритании, сообщает ... подробнее →

Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров 02.10.2020 16:00 Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Луганскую область рассказал, сколько средств выделят каждой пострадавшей в пожарах семье, в зависимости от объема утраченного, передает ... подробнее →