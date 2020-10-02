Британские ученые выявили опасную особенность коронавируса02.10.2020 17:00
Шипы коронавируса SARS-CoV-2 видоизменяются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм. К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Великобритании, сообщает ... подробнее →
Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров02.10.2020 16:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Луганскую область рассказал, сколько средств выделят каждой пострадавшей в пожарах семье, в зависимости от объема утраченного, передает ... подробнее →
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 2 октября по данным ГПСУ02.10.2020 15:00
В первой половине дня сегодня, 2 октября, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) в обе стороны от линии разграничения прошли 119 человек. Остальные КПВВ на ... подробнее →
На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина02.10.2020 14:00
Город Бахмут, который до этого неделю пробыл в желтой зоне карантина, теперь отнесли к оранжевой. Туда же попал и Славянский район. Еще в 5 городах и 1 районе области установили желтый уровень ... подробнее →
Ученые определили продолжительность приобретенного иммунитета к коронавирусу02.10.2020 13:00
Антитела к СOVID-19 у переболевших начинают падать примерно через три месяца после заражения и исчезают совсем на четвертом месяце. Результаты исследования были опубликованы в журнале Blood, сообщает ... подробнее →
КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет02.10.2020 12:00
Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения в Луганской области на утро пятницы, 2 октября, остается закрытым. Как сообщили в Госпогранслужбе , продолжаются работы по ... подробнее →
В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID02.10.2020 11:00
В Украине накануне выявили 4633 новых случая коронавируса - это третий антирекорд подряд. Всего в стране уже 217 661 случай COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 2 октября. При ... подробнее →
ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса02.10.2020 10:00
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Канады передала 4 мобильных центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) общинам ... подробнее →
Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1102.10.2020 09:00
В результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на 19:00 четверга, 1 октября, погибли 11 человек, еще 17 пострадали, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает ... подробнее →
Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом02.10.2020 08:00
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ . "Сегодня ночью Мелания и я получили положительный ... подробнее →
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