Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук анонсировал создание совета с участием выходцев региона. Об этой инициативе он рассказал в эфире канала Украина ... подробнее →

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации , "ЛНР" прекратила пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская" в районе 10:00. "В 9:00 часов Государственная пограничная служба ... подробнее →

Допремьерный показ российского-донбасского художественного фильма в жанре триллер "Альфа Р" состоялся в Донецком кинотеатре "Звездочка" в минувшее воскресенье, сообщают местные СМИ. Фильм представил ... подробнее →

Украина со следующего года начнет вхождение в режим "paper less" ("без бумаг"), когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения ... подробнее →

В Индии разработали бумажный тест на коронавирус 05.10.2020 13:00 Группа ученых из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус, передает Укринформ . Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Его действие ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября 05.10.2020 12:00 За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав . С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека. Наибольшее ... подробнее →

Украина обновила эпидемическое зонирование 05.10.2020 11:00 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг, 1 октября, установила новое эпидемическое зонирование в Украине с ... подробнее →