Зеленский анонсировал переход в режим "без бумаг" с 2021 года

05.10.2020 17:00

Украина со следующего года начнет вхождение в режим "paper less" ("без бумаг"), когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения ... подробнее →

В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"

05.10.2020 16:00

Допремьерный показ российского-донбасского художественного фильма в жанре триллер "Альфа Р" состоялся в Донецком кинотеатре "Звездочка" в минувшее воскресенье, сообщают местные СМИ. Фильм представил ... подробнее →

Боевики "ЛНР" устроили затор на КПВВ "Станица Луганская"

05.10.2020 15:00

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации , "ЛНР" прекратила пропускать людей через КПВВ "Станица Луганская" в районе 10:00. "В 9:00 часов Государственная пограничная служба ... подробнее →

Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"

05.10.2020 14:00

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук анонсировал создание совета с участием выходцев региона. Об этой инициативе он рассказал в эфире канала Украина ... подробнее →

В Индии разработали бумажный тест на коронавирус

05.10.2020 13:00

Группа ученых из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус, передает Укринформ . Тест Feluda назван в честь известного индийского вымышленного детектива. Его действие ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября

05.10.2020 12:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав . С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека. Наибольшее ... подробнее →

Украина обновила эпидемическое зонирование

05.10.2020 11:00

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг, 1 октября, установила новое эпидемическое зонирование в Украине с ... подробнее →

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

05.10.2020 10:00

Сегодня, 5 октября, в 9:00 восстановил работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который был временно закрыт из-за масштабных пожаров на Луганщине, передает ESPRESO.TV . Такое ... подробнее →

Трамп нарушил обсервацию ради предвыборной акции

05.10.2020 09:00

Президент США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников, сообщает Корреспондент.net . Американский лидер проехал по перекрытой улице и помахал ... подробнее →

Донецкий "Шахтер" в полном составе ушел на самоизоляцию

05.10.2020 08:00

Вратарь Шахтера Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба команды, передает iSport.ua . Футболисты прошли ПЦР-тестирование ... подробнее →

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