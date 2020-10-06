Полиция определила источники возгорания на Луганщине 06.10.2020 17:00 В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине. Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в ... подробнее →

У трех вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус 06.10.2020 15:00 Товарищеский матч сборной Украины против Франции, запланированный на завтра, 7 октября, оказался под угрозой срыва. Ранее команда Андрея Шевченко осталась без основного вратаря Андрея Пятова, который ... подробнее →