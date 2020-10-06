Полиция определила источники возгорания на Луганщине

06.10.2020 17:00

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции были установлены 4 вероятных источника возгорания на Луганщине. Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в ... подробнее →

В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября

06.10.2020 16:00

"Пенсионный фонд" "ЛНР" напомнил получателям пенсионных выплат о необходимости проведения актуализации данных, сообщают местные СМИ. «Гражданам, не прошедшим актуализацию данных в срок до 31 ... подробнее →

У трех вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус

06.10.2020 15:00

Товарищеский матч сборной Украины против Франции, запланированный на завтра, 7 октября, оказался под угрозой срыва. Ранее команда Андрея Шевченко осталась без основного вратаря Андрея Пятова, который ... подробнее →

В Кыргызстане протестующие добились отмены результатов парламентских выборов

06.10.2020 14:00

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными парламентские выборы, которые привели к массовым протестам и беспорядкам в стране. Об этом заявила член ЦИК Гульнара ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» возобновили подвоз людей на электромобилях

06.10.2020 13:00

На КПВВ «Станица Луганская», электрокары, которые из-за пожара и детонации боеприпасов приостановили свою работу 1 октября, вернулись на маршрут, сообщает Cxid.info . Данный вид ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

06.10.2020 12:00

За минувшие сутки в Украине выявили 4 348 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской области. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает пресс-служба Минздрава . "6 октября ... подробнее →

5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек

06.10.2020 11:00

«С 09:00 до 18:00 5 октября функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию республики запущено 27 транспортных средств, 205 человек», ... подробнее →

В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»

06.10.2020 10:00

В неподконтрольном Украине Донецка неизвестные «минировали» центральный автовокзал «Южный». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил «глава администрации» города ... подробнее →

В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"

06.10.2020 09:08

"Правительство ДНР" теперь может утверждать временный порядок изъятия земельных участков для так называемых "государственных нужд". Соответствующий указ подписал главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает ... подробнее →

В ходе протестов в Кыргызстане один человек погиб, 590 пострадали

06.10.2020 08:00

Во время протестов в Кыргызстане погиб один человек. Еще 590 митингующих получили ранения. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

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