В протокол лечения COVID-19 внесут биовен, украинский препарат на основе иммуноглобулинов. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вошел в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией, сообщает SportArena . Из-за положительных тестов на коронавирус у ... подробнее →

На сайте «Ощадбанка» была размещена информация о продлении до 1 ноября срока действия карт ВПЛ международных платежным систем MasterCard/Visa и национальной платежной системе ... подробнее →

В Мариуполе 17 должностным лицам ЧАО "ММК им. Ильича", за вредные выбросы предприятия, насчитали штраф в почти 810 тыс. грн. Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Донецкой области, передает ... подробнее →

В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки 07.10.2020 12:00 В Украине по состоянию на утро 7 октября число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло до 239 337 (+4753 за сутки). Об этом свидетельствуют данные МОЗ . Всего в стране в результате осложнений, ... подробнее →