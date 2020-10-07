Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу

07.10.2020 17:00

В Мариуполе 17 должностным лицам ЧАО "ММК им. Ильича", за вредные выбросы предприятия, насчитали штраф в почти 810 тыс. грн. Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Донецкой области, передает ... подробнее →

В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре

07.10.2020 16:00

На сайте «Ощадбанка» была размещена информация о продлении до 1 ноября срока действия карт ВПЛ международных платежным систем MasterCard/Visa и национальной платежной системе ... подробнее →

Шевченко вызвал в сборную 45-летнего Шовковского

07.10.2020 15:00

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вошел в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией, сообщает SportArena . Из-за положительных тестов на коронавирус у ... подробнее →

МОЗ Украины добавит в протокол лечения COVID-19 отечественный препарат

07.10.2020 14:00

В протокол лечения COVID-19 внесут биовен, украинский препарат на основе иммуноглобулинов. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →

Супруга Петра Порошенко сообщила об ухудшении состояния мужа

07.10.2020 13:00

У заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья. Об этом, сообщила его жена Марина в программе Соромно, передает Корреспондент.net . "Он (Петр ... подробнее →

В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки

07.10.2020 12:00

В Украине по состоянию на утро 7 октября число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло до 239 337 (+4753 за сутки). Об этом свидетельствуют данные МОЗ . Всего в стране в результате осложнений, ... подробнее →

Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса

07.10.2020 11:00

Депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, сообщает BBC . Медведчук рассказал, в частности, ... подробнее →

В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"

07.10.2020 10:00

Представители "властей" "ЛНР" и подрядчики на совещании в Луганске рассказали о ходе выполнения работ на строящихся пунктах пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, сообщает ... подробнее →

В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

07.10.2020 09:00

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, передает ... подробнее →

ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

07.10.2020 08:00

Организация по запрещению химического оружия подтвердила данные Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх