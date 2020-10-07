Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу07.10.2020 17:00
В Мариуполе 17 должностным лицам ЧАО "ММК им. Ильича", за вредные выбросы предприятия, насчитали штраф в почти 810 тыс. грн. Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Донецкой области, передает ... подробнее →
В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре07.10.2020 16:00
На сайте «Ощадбанка» была размещена информация о продлении до 1 ноября срока действия карт ВПЛ международных платежным систем MasterCard/Visa и национальной платежной системе ... подробнее →
Шевченко вызвал в сборную 45-летнего Шовковского07.10.2020 15:00
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вошел в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией, сообщает SportArena . Из-за положительных тестов на коронавирус у ... подробнее →
МОЗ Украины добавит в протокол лечения COVID-19 отечественный препарат07.10.2020 14:00
В протокол лечения COVID-19 внесут биовен, украинский препарат на основе иммуноглобулинов. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →
Супруга Петра Порошенко сообщила об ухудшении состояния мужа07.10.2020 13:00
У заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья. Об этом, сообщила его жена Марина в программе Соромно, передает Корреспондент.net . "Он (Петр ... подробнее →
В Украине 4753 новых случая Covid-19 за сутки07.10.2020 12:00
В Украине по состоянию на утро 7 октября число инфицированных коронавирусом Covid-19 возросло до 239 337 (+4753 за сутки). Об этом свидетельствуют данные МОЗ . Всего в стране в результате осложнений, ... подробнее →
Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса07.10.2020 11:00
Депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, сообщает BBC . Медведчук рассказал, в частности, ... подробнее →
В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"07.10.2020 10:00
Представители "властей" "ЛНР" и подрядчики на совещании в Луганске рассказали о ходе выполнения работ на строящихся пунктах пропуска через линию соприкосновения в районах Счастья и Золотого, сообщает ... подробнее →
В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе07.10.2020 09:00
Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, передает ... подробнее →
ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"07.10.2020 08:00
Организация по запрещению химического оружия подтвердила данные Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →
- Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске16:00
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт15:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября13:00
- Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)11:00
- В Луганской области временно усилили пограничный контроль10:00
- В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"08:00
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)16:00
- Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев15:00
- В Луганской области запускают бесплатный автобус14:00
- 23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке13:00
- Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-1917:00
- Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске16:00
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт15:00
- Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно14:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября13:00
- В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 750012:00
- Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)11:00
- В Луганской области временно усилили пограничный контроль10:00
- "Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"08:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон
- "Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт
- БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович
- Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва