Синоптики назвали дату похолодания в Украине08.10.2020 17:00
По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться и возможны дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника ... подробнее →
В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов08.10.2020 16:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области будет запущен автобус для подвоза жителей из отдаленных районов для поездок в РФ за паспортами. Об этом сообщают ... подробнее →
В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы08.10.2020 15:00
Причины для повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине сейчас отсутствуют. Об этом заявил министр развития общин и регионов Алексей Чернышов в интервью информагентству ... подробнее →
Журналисты подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса08.10.2020 14:00
Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса могла превысить $100 тысяч, сообщает газета The New York Times, передает НВ . По данным издания, в эту сумму вошло трехдневное ... подробнее →
В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина08.10.2020 13:00
"Полиция ДНР" привлекла к административной ответственности более 900 нарушителей мер противодействия COVID-19 с марта текущего года, сообщают в пресс-службе "МВД". "За нарушение законодательства в ... подробнее →
Минздрав Украины выпустил комиксы о коронавирусе08.10.2020 12:00
Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования выпустили комиксы для школьников об опасности коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба ... подробнее →
В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев COVID за сутки08.10.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили почти 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является очередным антирекордом. Такие данные утром в четверг, 8 октября, сообщает сайт Минздрава . Всего в стране ... подробнее →
В Киеве активисты "поздравили" Путина с днем рождения08.10.2020 10:00
Под посольством Российской Федерации в Украине 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, состоялась акция "Минус год жизни". К дипломатическому ведомству принесли ... подробнее →
Сборная Украины по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории08.10.2020 09:00
Сборная Украины, обескровленная отсутствием сразу 14 футболистов из-за травм и коронавируса, с крупным счетом 1:7 проиграла Франции в товарищеской встрече на стадионе "Стад де Франс", передает НВ . ... подробнее →
Сегодня центр Луганска останется без воды08.10.2020 08:00
Из-за ремонта водоканала "Лугансквода" 8 октября прекратит водоснабжение в некоторые районы Луганска, передает Depo.Донбасс . 8 октября специалисты управления "ГУП ЛНР" "Лугансквода" в рамках ... подробнее →
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