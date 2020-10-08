Синоптики назвали дату похолодания в Украине 08.10.2020 17:00 По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться и возможны дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника ... подробнее →

В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов 08.10.2020 16:00 На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области будет запущен автобус для подвоза жителей из отдаленных районов для поездок в РФ за паспортами. Об этом сообщают ... подробнее →

В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы 08.10.2020 15:00 Причины для повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине сейчас отсутствуют. Об этом заявил министр развития общин и регионов Алексей Чернышов в интервью информагентству ... подробнее →