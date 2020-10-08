Синоптики назвали дату похолодания в Украине

08.10.2020 17:00

По прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, ближе к выходным температура начнет снижаться и возможны дожди. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника ... подробнее →

В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов

08.10.2020 16:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области будет запущен автобус для подвоза жителей из отдаленных районов для поездок в РФ за паспортами. Об этом сообщают ... подробнее →

В Кабмине пообещали не повышать коммунальные тарифы

08.10.2020 15:00

Причины для повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине сейчас отсутствуют. Об этом заявил министр развития общин и регионов Алексей Чернышов в интервью информагентству ... подробнее →

Журналисты подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса

08.10.2020 14:00

Стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавируса могла превысить $100 тысяч, сообщает газета The New York Times, передает НВ . По данным издания, в эту сумму вошло трехдневное ... подробнее →

В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина

08.10.2020 13:00

"Полиция ДНР" привлекла к административной ответственности более 900 нарушителей мер противодействия COVID-19 с марта текущего года, сообщают в пресс-службе "МВД". "За нарушение законодательства в ... подробнее →

Минздрав Украины выпустил комиксы о коронавирусе

08.10.2020 12:00

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования выпустили комиксы для школьников об опасности коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба ... подробнее →

В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев COVID за сутки

08.10.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили почти 5,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является очередным антирекордом. Такие данные утром в четверг, 8 октября, сообщает сайт Минздрава . Всего в стране ... подробнее →

В Киеве активисты "поздравили" Путина с днем рождения

08.10.2020 10:00

Под посольством Российской Федерации в Украине 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, состоялась акция "Минус год жизни". К дипломатическому ведомству принесли ... подробнее →

Сборная Украины по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории

08.10.2020 09:00

Сборная Украины, обескровленная отсутствием сразу 14 футболистов из-за травм и коронавируса, с крупным счетом 1:7 проиграла Франции в товарищеской встрече на стадионе "Стад де Франс", передает НВ . ... подробнее →

Сегодня центр Луганска останется без воды

08.10.2020 08:00

Из-за ремонта водоканала "Лугансквода" 8 октября прекратит водоснабжение в некоторые районы Луганска, передает Depo.Донбасс . 8 октября специалисты управления "ГУП ЛНР" "Лугансквода" в рамках ... подробнее →

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