В Станично-Луганском районе во время ликвидации возгорания подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Фейсбуке ... подробнее →

Как сообщает Госпогранслужба Украины , со стороны подконтрольных территорий КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 07.00 до 18.30. Российские вооруженные формирования продолжают ... подробнее →

Переговоры советников лидеров стран нормандской четверки ожидаются на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в Королевском институте международных дел Chatham House, ... подробнее →

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения (ЧП). В столицу республики водят войска, передает Цензор.НЕТ . "Вести ... подробнее →

В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-19 09.10.2020 12:00 По итогам повторного тестирования «Шахтера» на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами. Об этом сообщает пресс-служба ФК ... подробнее →

В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом 09.10.2020 11:00 За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт Минздрава. Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях. Всего с начала пандемии ... подробнее →