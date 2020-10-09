Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство и ввел войска в Бишкек

09.10.2020 17:00

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения (ЧП). В столицу республики водят войска, передает Цензор.НЕТ . "Вести ... подробнее →

Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки

09.10.2020 16:00

Переговоры советников лидеров стран нормандской четверки ожидаются на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в Королевском институте международных дел Chatham House, ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября

09.10.2020 15:00

Как сообщает Госпогранслужба Украины , со стороны подконтрольных территорий КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 07.00 до 18.30. Российские вооруженные формирования продолжают ... подробнее →

Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль

09.10.2020 14:00

В Станично-Луганском районе во время ликвидации возгорания подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Фейсбуке ... подробнее →

Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины

09.10.2020 13:00

Врачам «МОЗ ДНР» стали известны некоторые побочные эффекты от использования российской вакцины, которые уже успели зафиксировать российские военные врачи, в ходе наблюдения за привитыми ... подробнее →

В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-19

09.10.2020 12:00

По итогам повторного тестирования «Шахтера» на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами. Об этом сообщает пресс-служба ФК ... подробнее →

В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом

09.10.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт Минздрава. Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях. Всего с начала пандемии ... подробнее →

Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ

09.10.2020 10:00

8 октября четыре грузовые машины с помощью от Вооруженных Сил Украины прибыли в поселок Муратово Новоайдарского района, сообщает пресс-служба ООС . "Представители Объединенных сил во главе с ... подробнее →

Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву

09.10.2020 09:00

В Донецкой области 8 октября попал в ДТП автобус с артистами "Донбасс Оперы", которые направлялись из "ДНР" в Москву, передает Depo.Донбасс . "Около 16:00 один из трех автобусов с артистами театра, ... подробнее →

Ученые предложили пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

09.10.2020 08:00

Международная группа ученых призвала правительства изменить стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией и позволить молодым и здоровым людям вернуться к нормальной жизни, сосредоточив меры защиты ... подробнее →

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