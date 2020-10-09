Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство и ввел войска в Бишкек09.10.2020 17:00
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения (ЧП). В столицу республики водят войска, передает Цензор.НЕТ . "Вести ... подробнее →
Ермак анонсировал переговоры советников нормандской четверки09.10.2020 16:00
Переговоры советников лидеров стран нормандской четверки ожидаются на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак в Королевском институте международных дел Chatham House, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября09.10.2020 15:00
Как сообщает Госпогранслужба Украины , со стороны подконтрольных территорий КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 07.00 до 18.30. Российские вооруженные формирования продолжают ... подробнее →
Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль09.10.2020 14:00
В Станично-Луганском районе во время ликвидации возгорания подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства на своей странице в Фейсбуке ... подробнее →
Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины09.10.2020 13:00
Врачам «МОЗ ДНР» стали известны некоторые побочные эффекты от использования российской вакцины, которые уже успели зафиксировать российские военные врачи, в ходе наблюдения за привитыми ... подробнее →
В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-1909.10.2020 12:00
По итогам повторного тестирования «Шахтера» на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами. Об этом сообщает пресс-служба ФК ... подробнее →
В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом09.10.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт Минздрава. Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях. Всего с начала пандемии ... подробнее →
Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ09.10.2020 10:00
8 октября четыре грузовые машины с помощью от Вооруженных Сил Украины прибыли в поселок Муратово Новоайдарского района, сообщает пресс-служба ООС . "Представители Объединенных сил во главе с ... подробнее →
Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09.10.2020 09:00
В Донецкой области 8 октября попал в ДТП автобус с артистами "Донбасс Оперы", которые направлялись из "ДНР" в Москву, передает Depo.Донбасс . "Около 16:00 один из трех автобусов с артистами театра, ... подробнее →
Ученые предложили пересмотреть стратегию борьбы с COVID-1909.10.2020 08:00
Международная группа ученых призвала правительства изменить стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией и позволить молодым и здоровым людям вернуться к нормальной жизни, сосредоточив меры защиты ... подробнее →
- Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске16:00
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт15:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября13:00
- Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)11:00
- В Луганской области временно усилили пограничный контроль10:00
- В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"08:00
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)16:00
- Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев15:00
- В Луганской области запускают бесплатный автобус14:00
- 23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке13:00
- Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-1917:00
- Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске16:00
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт15:00
- Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно14:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября13:00
- В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 750012:00
- Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)11:00
- В Луганской области временно усилили пограничный контроль10:00
- "Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"08:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон
- "Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт
- БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович
- Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва