Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия

10.10.2020 17:00

Сегодня, 10-го октября, на НСК "Олимпийский" состоится поединок Лиги наций, в котором Украина сразится с Германией. Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры считают немцев, сообщает football.ua . ... подробнее →

ПриватБанк предупредил о приостановке работы Приват24

10.10.2020 15:00

ПриватБанк проведёт плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, поэтому 11 октября с 00.30 и до 7.30 утра банк кратковременно приостановит транзакции по картам, работу ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября

10.10.2020 13:00

В Украине подтвердили 5 728 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего по состоянию на утро субботы, 10 октября, зафиксировано 256 тысяч случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Кабмин выделил 5,7 млн грн на жильё для 90 переселенцев

10.10.2020 11:00

Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья ВПЛ. Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это ... подробнее →

У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус

10.10.2020 10:00

В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом, сообщает НВ . В ЦИК заявили, что 71 из 281 работников ведомства — сейчас на больничном, многие из них ... подробнее →

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

10.10.2020 09:00

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс . Стороны договорились по четырем пунктам: ... подробнее →

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