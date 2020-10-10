Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия10.10.2020 17:00
Сегодня, 10-го октября, на НСК "Олимпийский" состоится поединок Лиги наций, в котором Украина сразится с Германией. Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры считают немцев, сообщает football.ua . ... подробнее →
ПриватБанк предупредил о приостановке работы Приват2410.10.2020 15:00
ПриватБанк проведёт плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, поэтому 11 октября с 00.30 и до 7.30 утра банк кратковременно приостановит транзакции по картам, работу ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября10.10.2020 13:00
В Украине подтвердили 5 728 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего по состоянию на утро субботы, 10 октября, зафиксировано 256 тысяч случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Кабмин выделил 5,7 млн грн на жильё для 90 переселенцев10.10.2020 11:00
Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья ВПЛ. Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это ... подробнее →
У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус10.10.2020 10:00
В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом, сообщает НВ . В ЦИК заявили, что 71 из 281 работников ведомства — сейчас на больничном, многие из них ... подробнее →
Армения и Азербайджан договорились о перемирии10.10.2020 09:00
Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс . Стороны договорились по четырем пунктам: ... подробнее →
- Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске16:00
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт15:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября13:00
- Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)11:00
- В Луганской области временно усилили пограничный контроль10:00
- В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"08:00
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)16:00
- Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев15:00
- В Луганской области запускают бесплатный автобус14:00
- 23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке13:00
- Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-1917:00
- Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске16:00
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт15:00
- Красную карантинную зону пополнили Николаев и Ровно14:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября13:00
- В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 750012:00
- Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)11:00
- В Луганской области временно усилили пограничный контроль10:00
- "Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- В "ЛНР" уточнили правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"08:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон
- "Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс
- В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией
- БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович
- Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва