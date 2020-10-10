Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия10.10.2020 17:00
Сегодня, 10-го октября, на НСК "Олимпийский" состоится поединок Лиги наций, в котором Украина сразится с Германией. Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры считают немцев, сообщает football.ua . ... подробнее →
ПриватБанк предупредил о приостановке работы Приват2410.10.2020 15:00
ПриватБанк проведёт плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, поэтому 11 октября с 00.30 и до 7.30 утра банк кратковременно приостановит транзакции по картам, работу ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября10.10.2020 13:00
В Украине подтвердили 5 728 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего по состоянию на утро субботы, 10 октября, зафиксировано 256 тысяч случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Кабмин выделил 5,7 млн грн на жильё для 90 переселенцев10.10.2020 11:00
Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья ВПЛ. Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это ... подробнее →
У 34 сотрудников ЦИК выявили коронавирус10.10.2020 10:00
В Центральной избирательной комиссии подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом, сообщает НВ . В ЦИК заявили, что 71 из 281 работников ведомства — сейчас на больничном, многие из них ... подробнее →
Армения и Азербайджан договорились о перемирии10.10.2020 09:00
Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс . Стороны договорились по четырем пунктам: ... подробнее →
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