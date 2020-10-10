ПриватБанк предупредил о приостановке работы Приват24 10.10.2020 15:00 ПриватБанк проведёт плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, поэтому 11 октября с 00.30 и до 7.30 утра банк кратковременно приостановит транзакции по картам, работу ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября 10.10.2020 13:00 В Украине подтвердили 5 728 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего по состоянию на утро субботы, 10 октября, зафиксировано 256 тысяч случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →