Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября11.10.2020 17:00
ОВЕН Для рожденных в апреле это непростое время для партнерских отношений. Избыток эмоций обострит заболевания на нервной почве. Чтобы с наименьшими потерями выходить из трудных ситуаций, не рубите ... подробнее →
В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку"11.10.2020 15:00
Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие в "ДНР" образовательные услуги, с 12 октября обязаны перейти в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили в ... подробнее →
Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом11.10.2020 13:00
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных гидрометеорологической службы вычислила индекс загрязненности атмосферы для 39 городов Украины, сообщает hromadske . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября11.10.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 768 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу меньше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 11 ... подробнее →
Украина уступила Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)11.10.2020 10:00
10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2, сообщает LIGA.net . Счет на 20-минуте ... подробнее →
Активисты провели всеукраинскую акцию в поддержку военнопленных11.10.2020 09:00
Акция "Напомни о каждом" в поддержку украинских военнопленных прошла в нескольких городах по всей Украине в субботу, 10 октября, сообщает hromadske . Организаторы акции — инициативы и ... подробнее →
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