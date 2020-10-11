Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября

11.10.2020 17:00

ОВЕН Для рожденных в апреле это непростое время для партнерских отношений. Избыток эмоций обострит заболевания на нервной почве. Чтобы с наименьшими потерями выходить из трудных ситуаций, не рубите ... подробнее →

В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку"

11.10.2020 15:00

Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие в "ДНР" образовательные услуги, с 12 октября обязаны перейти в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили в ... подробнее →

Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом

11.10.2020 13:00

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных гидрометеорологической службы вычислила индекс загрязненности атмосферы для 39 городов Украины, сообщает hromadske . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября

11.10.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 768 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу меньше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 11 ... подробнее →

Украина уступила Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)

11.10.2020 10:00

10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2, сообщает LIGA.net . Счет на 20-минуте ... подробнее →

Активисты провели всеукраинскую акцию в поддержку военнопленных

11.10.2020 09:00

Акция "Напомни о каждом" в поддержку украинских военнопленных прошла в нескольких городах по всей Украине в субботу, 10 октября, сообщает hromadske . Организаторы акции — инициативы и ... подробнее →

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