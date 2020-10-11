Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 11.10.2020 17:00 ОВЕН Для рожденных в апреле это непростое время для партнерских отношений. Избыток эмоций обострит заболевания на нервной почве. Чтобы с наименьшими потерями выходить из трудных ситуаций, не рубите ... подробнее →

В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку" 11.10.2020 15:00 Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие в "ДНР" образовательные услуги, с 12 октября обязаны перейти в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили в ... подробнее →

Ученые назвали города Украины с самым "грязным" воздухом 11.10.2020 13:00 Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на основе данных гидрометеорологической службы вычислила индекс загрязненности атмосферы для 39 городов Украины, сообщает hromadske . ... подробнее →