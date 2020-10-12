Заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 12 октября, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко в Facebook, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

В неподконтрольном Украине Донецке взлетела цена на обычные градусники для измерения температуры тела. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает «ДонПресс» . По словам ... подробнее →

В «ДНР» мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР», передает РПД «Донецкие ... подробнее →

Завтра в двух районах Донецка, а именно в Буденновском и Пролетарском будет отключена холодная вода, сообщили в так называемом "государственном" предприятии "Вода Донбасса", пишет Интернет-газета ... подробнее →

Коронавирус на Донбассе: заполненность больничных коек превысила 90% 12.10.2020 13:00 В Донецкой и Луганской областях заполненность больничных коек для больных Covid-19 превысила 90%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает 112 Украина . Так, по состоянию на ... подробнее →

Лукашенко выпустил из СИЗО двух политзаключенных 12.10.2020 12:00 Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они отпущены из СИЗО КГБ под домашний арест, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября 12.10.2020 11:00 В Украине за минувшие сутки скончались 43 пациента с коронавирусом COVID-19. Общее число жертв пандемии достигло 5 015, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 12 октября. Также за ... подробнее →