Завтра в двух районах Донецка отключат воду12.10.2020 17:00
Завтра в двух районах Донецка, а именно в Буденновском и Пролетарском будет отключена холодная вода, сообщили в так называемом "государственном" предприятии "Вода Донбасса", пишет Интернет-газета ... подробнее →
В "ДНР" осудили на 10 лет очередного "украинского шпиона"12.10.2020 16:00
В «ДНР» мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР», передает РПД «Донецкие ... подробнее →
В оккупированном Донецке взлетела цена на медицинские термометры12.10.2020 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке взлетела цена на обычные градусники для измерения температуры тела. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает «ДонПресс» . По словам ... подробнее →
Петра Порошенко выписали из больницы12.10.2020 14:00
Заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 12 октября, выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко в Facebook, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
Коронавирус на Донбассе: заполненность больничных коек превысила 90%12.10.2020 13:00
В Донецкой и Луганской областях заполненность больничных коек для больных Covid-19 превысила 90%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает 112 Украина . Так, по состоянию на ... подробнее →
Лукашенко выпустил из СИЗО двух политзаключенных12.10.2020 12:00
Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они отпущены из СИЗО КГБ под домашний арест, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября12.10.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки скончались 43 пациента с коронавирусом COVID-19. Общее число жертв пандемии достигло 5 015, сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 12 октября. Также за ... подробнее →
Киев вернулся в "оранжевую" зону карантина12.10.2020 10:00
С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, передает Цензор.НЕТ . В соответствии с ним город Киев вернулся в "оранжевую" зону, также перешла из "желтой" в ... подробнее →
В "ЛНР" ввели новые ограничения на въезд из Украины12.10.2020 09:00
В Луганске опять внесли изменения в указ «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская», сообщает CXID.info . Теперь из списка оснований для рассмотрения ... подробнее →
Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса12.10.2020 08:00
Во время совещания у президента Владимира Зеленского принято несколько решений по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил ... подробнее →
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