Тихановская объявила ультиматум Лукашенко

13.10.2020 17:00

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Об этом сообщает ее пресс-служба, ... подробнее →

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса

13.10.2020 16:00

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" будет закрыт на две недели. Причина - предотвращение распространения коронавируса в Луганской области. Об этом сообщает Луганская ... подробнее →

СБУ предупредила жителей Лисичанска о двухдневных контртеррористических учениях

13.10.2020 15:00

В Лисичанске (Луганская область) 15-16 октября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом ... подробнее →

Россия обновила рекорд смертности от COVID-19

13.10.2020 14:00

За последние 24 часа из-за COVID-19 в России скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии, информирует Цензор.НЕТ . С момента начала ведения статистики смертности в ... подробнее →

12 октября через гуманитарный коридор в Еленовке пропустили 222 человека

13.10.2020 13:00

Двенадцатого октября через контрольно-пропускной пункт "Еленовка", на территорию "ДНР" было запущено 19 транспортных средств, 134 человека, сообщили в "МЧС" непризнанной "республики". Там добавили, ... подробнее →

Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов всенародного опроса (ВИДЕО)

13.10.2020 12:00

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 октября, записал видеообращение, в котором анонсировал проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября, сообщает ... подробнее →

Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций Украина - Испания

13.10.2020 11:00

Во вторник, 13 октября, в Киеве состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Испании, сообщает ZN.UA . Букмекеры считают явным фаворитом противостояния гостевую команду. Успех ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября

13.10.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки 5 133 новых случаев заражения коронавирусом COVD-19. Это существенно выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения во вторник, 13 октября. Так, за ... подробнее →

Муса Магомедов выступил за отмену "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО

13.10.2020 09:00

Украина должна прекратить штрафовать жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области, которые пытаются покинуть ОРДЛО. Об этом на своем телеграм-канале написал ... подробнее →

Зарегистрирована первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19

13.10.2020 08:00

В Нидерландах зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает голландское информационное агентство BNO News, передает ... подробнее →

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