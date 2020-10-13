Тихановская объявила ультиматум Лукашенко 13.10.2020 17:00 Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Об этом сообщает ее пресс-служба, ... подробнее →

СБУ предупредила жителей Лисичанска о двухдневных контртеррористических учениях 13.10.2020 15:00 В Лисичанске (Луганская область) 15-16 октября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Об этом ... подробнее →